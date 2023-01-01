Кухня – это уникальное помещение в квартире или частном доме с особой атмосферой, с которой начинается домашний уют. Каждый хочет недорого наполнить данное пространство удобной эргономичной мебелью, полезно используя каждый сантиметр. Планировки кухонных площадей в новостройках и домах старого фонда различаются по форме и геометрии. Много типовых комнат одинаковой конфигурации в хрущевках, брежневках, сталинках и других серий. Правильно спроектированная мебель способна организовать пространство: выделить рабочее место для приготовления еды, хранения бытовых предметов и обеденную зону. Дизайнер подскажет как расставить акценты, выбрать цвет и стиль: от классического до современных, хай-тек, прованс, лофт и т.д. Комплектация и наполнение проектируется исходя из функциональных нагрузок и расположения коммуникаций.