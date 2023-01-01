Кухни на заказ

Изготовление кухонных гарнитуров
в Санкт-Петербурге

Мебельная фабрика "Аппарт" изготавливает кухни на заказ по индивидуальным размерам в Санкт-Петербурге по доступным ценам от производителя. Используются экологичные материалы, подтвержденные сертификатами соответствия, надежная фурнитура и комплектующие. Предоставляется полный сервис, включая доставку, сборку и установку. Вызов замерщика в любой район города и области по предварительной записи.

Каталог кухонь

В каталоге представлены примеры кухонных гарнитуров, которые изготавливает наша мебельная фабрика.

Прямые кухни

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Угловые кухни

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П-образные кухни

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Кухни с барной стойкой

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Кухни с островом

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Радиусные кухни

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Кухни из ДСП

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Кухни из МДФ

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Кухни из массива

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Кухни в классическом стиле

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Кухни в современном стиле

Кухни в стиле Хай-Тек

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Кухни от производителя

Кухня – это уникальное помещение в квартире или частном доме с особой атмосферой, с которой начинается домашний уют. Каждый хочет недорого наполнить данное пространство удобной эргономичной мебелью, полезно используя каждый сантиметр. Планировки кухонных площадей в новостройках и домах старого фонда различаются по форме и геометрии. Много типовых комнат одинаковой конфигурации в хрущевках, брежневках, сталинках и других серий. Правильно спроектированная мебель способна организовать пространство: выделить рабочее место для приготовления еды, хранения бытовых предметов и обеденную зону. Дизайнер подскажет как расставить акценты, выбрать цвет и стиль: от классического до современных, хай-тек, прованс, лофт и т.д. Комплектация и наполнение проектируется исходя из функциональных нагрузок и расположения коммуникаций.

Что мы предлагаем

  • Возможно всё!
    Проектирование и изготовление мебели с учетом пожеланий заказчика, особенностей и дизайна помещения и инженерных коммуникаций.
  • На любой вкус
    Большой выбор цветовых решений, материалов, фасадов и фурнитуры для кухонь в классическом, современном и других стилях.
  • Собственное производство
    Благодаря собственному производству продажи осуществляются без посредников, что позволяет предлагать цены ниже рыночных до 50%.
  • Только качество
    Поиск лучших решений и высокий уровень их исполнения с использованием качественных материалов для красоты, стиля и надежности кухонного гарнитура.

Как купить кухню

Основные этапы работы с нашей компанией при заказе кухни в Санкт-Петербурге

  • Обращение в компанию удобным способом и первичная консультация с менеджером. Предварительный расчет стоимости;

  • Выезд дизайнера-проектировщика с образцами материалов для замера помещения и более детальной консультации;

  • Изготовление кухонной мебели по согласованному проекту;

  • Доставка мебели, сборка и установка.

Свяжитесь с нами

Тел: +7(812) 660-55-15
E-mail: spb-kyhni@mail.ru

Время работы и прием заявок:
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Готовые эскизы для расчета стоимости
присылайте на e-mail.
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